Джордан: при такой форме Хэмилтона Росберг больше никогда не выиграл бы титул

Эдди Джордан, бывший руководитель одноимённой команды Формулы-1, считает, что чемпион мира 2016 года, бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг, не ошибся, приняв решение завершить карьеру после триумфального сезона.

«Нико поступил умно, когда принял решение завершить карьеру. При нынешней форме Хэмилтона он бы никогда не завоевал ещё один титул. Льюис может доминировать в том стиле, в котором захочет», — приводит слова Джордана GPblog.

Напомним, Росберг решил завершить карьеру после неожиданной победы в сезоне-2016. Тогда он опередил Льюиса на пять очков. С 2017 года неизменным напарником Хэмилтона в «Мерседесе» является Валттери Боттас. За три сезона финн так и не сумел навязать партнёру конкурентную борьбу.