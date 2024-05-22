Премьер-министр РФ Мишустин поручил сделать для возрождённой «Волги» российский руль

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин во время осмотра автомобилей возрождённой марки «Волга» поручил как можно скорее приступить к созданию для них российских рулей.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал Мишустин, осматривая автомобили на выставке в Нижнем Новгороде.

Напомним, в планах Volga уже в этом году запустить в серийное производство три модели: седан C40, а также кроссоверы K30 и K40. Все три модели оснащены бензиновым двигателем мощностью 188 лошадиных сил, комплектуемым семиступенчатой автоматической коробкой передач. Внешне автомобили схожи с машинами китайской марки Changan.