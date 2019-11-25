Вернь рассказал о сложностях работы с Марко

Экс-пилот программы «Ред Булл», двукратный чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь вспомнил о времени, проведённом в системе молодёжной программы австрийской команды, и рассказал о взаимоотношениях с её руководителем Хельмутом Марко.
«Я не имею права говорить о том, как «Ред Булл» работает с пилотами своей программы. Но хорошо, что у меня нет с ними контракта. Честно говоря, мне бы не хотелось говорить о них что-то плохое. Если бы не они, то сейчас бы у меня не было такой карьеры.
Но работать в «Ред Булл» действительно непросто. Когда я выступал в Формуле-3, Хельмут Марко сказал мне, что Риккардо прежде выигрывал в британской Формуле-3, так что я тоже должен сделать то же самое, иначе меня уволят.
Был также случай, когда я завоевал поул и выиграл гонку, а он позвонил, накричал на меня за то, что я не показал лучшего круга в гонке, и повесил трубку. Так что да, он такой», — приводит слова Верня французская редакция Motorsport.
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