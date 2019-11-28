Шварцман заявил о намерении стать чемпионом Формулы-2 с первой попытки

Российский гонщик Роберт Шварцман, действующий чемпион Формулы-3, прокомментировал переход в Формулу-2. 20-летний Шварцман, выступающий при поддержке SMP Racing, сезон-2020 проведёт в Ф-2 в команде «Према», где его напарником станет Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.
«Я очень рад перейти в Формулу-2, последнюю и очень важную ступень перед Формулой-1. В то же время я рад продолжить выступать за PREMA Racing. Следующий год станет для меня третьим подряд сезоном, проведённым с этой командой. Мы хорошо друг друга знаем, и между нами отличное взаимопонимание.
Наша цель – выиграть чемпионат, как мы сделали в этом году. Даже с новой машиной, с большим числом незнакомых и сильных конкурентов можно быть в первом ряду. Я уверен, у нас есть всё, чтобы повторить достижение в 2020 году.
Я приложу все усилия, чтобы как можно быстрее научиться работать с шинами, чтобы с самого начала мы были впереди. Хочу поблагодарить «Феррари», академию «Феррари» и SMP Racing за помощь и поддержку. Надеюсь оправдать их надежды, добившись отличных результатов», — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.
- 28 ноября 2019
-
13:43
-
13:31
-
13:02
-
12:57
-
12:35
-
11:57
-
11:50
-
11:35
-
10:29
-
10:23
-
10:13
-
09:00
-
00:51
- 27 ноября 2019
-
23:03
-
21:58
-
21:06
-
19:51
-
18:57
-
18:04
-
17:34
-
16:08
-
15:19
-
14:34
-
13:41
-
12:08
-
12:01
-
11:27
-
10:08
-
09:25
-
01:02
- 26 ноября 2019
-
23:56
-
23:04
-
22:02
-
20:51
-
19:56