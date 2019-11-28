Шварцман заявил о намерении стать чемпионом Формулы-2 с первой попытки

Российский гонщик Роберт Шварцман, действующий чемпион Формулы-3, прокомментировал переход в Формулу-2. 20-летний Шварцман, выступающий при поддержке SMP Racing, сезон-2020 проведёт в Ф-2 в команде «Према», где его напарником станет Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

«Я очень рад перейти в Формулу-2, последнюю и очень важную ступень перед Формулой-1. В то же время я рад продолжить выступать за PREMA Racing. Следующий год станет для меня третьим подряд сезоном, проведённым с этой командой. Мы хорошо друг друга знаем, и между нами отличное взаимопонимание.

Наша цель – выиграть чемпионат, как мы сделали в этом году. Даже с новой машиной, с большим числом незнакомых и сильных конкурентов можно быть в первом ряду. Я уверен, у нас есть всё, чтобы повторить достижение в 2020 году.

Я приложу все усилия, чтобы как можно быстрее научиться работать с шинами, чтобы с самого начала мы были впереди. Хочу поблагодарить «Феррари», академию «Феррари» и SMP Racing за помощь и поддержку. Надеюсь оправдать их надежды, добившись отличных результатов», — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.