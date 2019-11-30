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Бинотто: Феттель быстрее Леклера и в квалификациях, и в гонках

Бинотто: Феттель быстрее Леклера и в квалификациях, и в гонках
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что Себастьян Феттель быстрее напарника по команде, Шарля Леклера. Также функционер дал понять, что немец допускал ошибки в 2019 году под давлением монегаска.

«В первом же сезоне в „Феррари“, находясь под постоянным прессингом и будучи таким молодым, Шарль доказал, что он быстр и допустил не так много ошибок. Думаю, ему нужно прибавить в гоночном темпе и в работе с шинами — в этих аспектах Феттель по-прежнему быстрее него. Себастьян тоже допустил несколько ошибок, но, считаю, они были спровоцированы Леклером. У Феттеля получилось непростое начало сезона, но с развитием машины его уверенность расла. Он быстрее Шарля как в квалификациях, так и в гонках.

В 2020 году Шарль будет нацелен на титул, но Феттель может его кое-чему научить. Хорошо, что авария между ними произошла в этом году. Это позволит нам откровенно поговорить, взглянуть друг другу в глаза и убедиться, что впредь этого не повторится", — приводит слова Бинотто GrandPX.news.

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