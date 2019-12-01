Райкконен признал, что «Альфа Ромео» не достиг в 2019 году желанных целей
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал ход гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1, где он финишировал на 13-й позиции. Также Райкконен подвёл итоги всего сезона-2019, где «Альфа Ромео» стал восьмым в Кубке конструкторов, а сам финн занял в личном зачёте лишь 12-ю позицию.
«Весь уик-энд мы были не особенно конкурентоспособны, были проблемы с шинами — не удавалось заставить их работать. Но всё так, как есть, мы были попросту недостаточно быстры. На тренировках мы опробовали несколько вещей с прицелом на следующий сезон. В этом году мы многому научились, хотя были очевидно не там, где нам хотелось бы», — передаёт слова финского гонщика корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
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