Феттель: уход из Формулы-1? Думаю, так и будет, СМИ же всегда знают больше

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель пошутил по поводу своего ухода из Формулы-1 в 2020 году. Феттель отметил, что журналисты осведомлены о ситуации в команде гораздо лучше, чем он.
«Что я буду делать в 2021 году? Отдыхать. Думаю, это же я буду делать и в следующем сезоне. Слышал, я ухожу из команды. Не знаю, кто об этом сказал, но похоже, что он знает больше, чем я. Журналисты всегда правы, так что, думаю, это случится в ближайшие недели.
2019 год? Я совершил пару ошибок, которые не должен был совершать. Стоит немного изменить подход к гонкам. Думаю, что мне поможет, если я буду чуть меньше общаться с журналистами», — приводит слова Себастьяна Феттеля Crash.
Феттель закончил сезон-2019 на пятой строчке в личном зачёте, уступив напарнику Шарлю Леклеру.
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