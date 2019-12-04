Булье рассказал о радикальном изменении трассы Гран-при Франции
Бывший руководитель «Рено»/«Лотуса» и «Макларена», а ныне советник промоутера Гран-при Франции Эрик Булье рассказал, какие изменения будут сделаны на автодроме в Ле-Кастелле. В сезоне-2018 гонка во Франции оказалась скучной, так как в ней было мало обгонов.
«Я спросил: что надо сделать? Мне показали совершенно новую конфигурацию трассы. Это совсем другая история!» — цитирует Булье Motorsport.
Булье рассказал, что главным образом изменения затронут первый отрезок трассы.
«Основываясь на данных от FOM, мы, возможно, изменим отрезок между первым и четвёртым поворотами, чтобы он стал быстрее. Будут зоны серьёзного торможения. Кроме того, две длинные прямые побудят команды настраивать машины на меньшую прижимную силу», — сказал он.
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