Булье рассказал о радикальном изменении трассы Гран-при Франции

Бывший руководитель «Рено»/«Лотуса» и «Макларена», а ныне советник промоутера Гран-при Франции Эрик Булье рассказал, какие изменения будут сделаны на автодроме в Ле-Кастелле. В сезоне-2018 гонка во Франции оказалась скучной, так как в ней было мало обгонов.

«Я спросил: что надо сделать? Мне показали совершенно новую конфигурацию трассы. Это совсем другая история!» — цитирует Булье Motorsport.

Булье рассказал, что главным образом изменения затронут первый отрезок трассы.

«Основываясь на данных от FOM, мы, возможно, изменим отрезок между первым и четвёртым поворотами, чтобы он стал быстрее. Будут зоны серьёзного торможения. Кроме того, две длинные прямые побудят команды настраивать машины на меньшую прижимную силу», — сказал он.