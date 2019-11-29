Булье назвал Гасли лидером «Торо Россо»

Эрик Булье, бывший руководитель «Рено»/«Лотуса» и «Макларена» в Формуле-1, считает, что Пьеру Гасли, чьим напарником по «Торо Россо» является российский гонщик Даниил Квят, удалось зарекомендовать себя лидером коллектива.

В первой половине сезона-2019 Гасли выступал за «Ред Булл», но вследствие неудовлетворительных результатов его перевели в «Торо Россо». Там он прибавил, а на Гран-при Бразилии впервые в карьере финишировал вторым, уступив лишь бывшему напарнику Максу Ферстаппену.

«Они отправили Пьера назад в «Торо Россо», а теперь мы видим, как он выступает даже лучше, чем в прошлом году. Он уже стал лидером «Торо Россо», примерно таким, каким является Ферстаппен в «Ред Булл», — приводит слова Булье Grandprix247.

