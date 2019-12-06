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«Ну, я посплю». Уэббер с юмором отреагировал на новость об уходе Хюлькенберга

«Ну, я посплю». Уэббер с юмором отреагировал на новость об уходе Хюлькенберга
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер с юмором прокомментировал новость о том, что Нико Хюлькенберга, который дебютировал в чемпионате ещё в сезоне-2010, в следующем году не окажется в пелотоне. Немец не смог договориться о контракте ни с одной из команд Ф-1, после того как в «Рено» на его место решили взять француза Эстебана Окона, который станет напарником Даниэля Риккардо.

Уэббера спросили, что он думает по поводу вынужденного ухода Хюлькенберга из Формулы-1. Он иронично ответил, что собирается поспать.

«Ну, я посплю», — цитирует австралийца Planet F1.

Также Уэббер назвал Хюлькенберга умелым гонщиком, несмотря на то что тот ни разу не попал на подиум в Ф-1, хотя 177 раз стартовал в гонках.

«Ему удалось построить долгую карьеру в Формуле-1. Он умелый гонщик. У него бы не вышло такой долгой карьеры, если бы он не давал результата», — добавил Марк.

Уэббер дал прогноз по титулам на следующий сезон Формулы-1
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