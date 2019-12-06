Зарко подписал контракт с Ducati и будет выступать за клиентскую команду

Французский мотогонщик Жоанн Зарко подписал контракт с заводской командой Ducati, но в 2020 году будет выступать за клиентскую команду итальянского производителя Avintia, сообщает Autosport.

По словам Зарко, он сомневался в целесообразности подписания контракта с клиентской командой, но позже генеральный менеджер Ducati убедил француза подписать соглашение. Жоанн утверждает, что уже в 2021 году он намерен оказаться в заводской команде.

«Я не рассматривал вариант подписания контракта с Avintia. Ducati — совсем другое дело. Моя цель на 2020 год — завершить чемпионат не ниже десятого места, а ещё лучше, если я попаду в топ-7. Тогда мне будет легче интегрироваться в главную команду», — сказал Зарко.

Минувший сезон Жоанн начинал в составе KTM, а позже провёл несколько гонок за LCR Honda.