Маси: я получил удовольствие от работы

Гоночный директор ФИА Майкл Маси поделился впечатлениями от первого года работы на этой должности. Маси занял место Чарли Уайтинга во время первого этапа сезона, Гран-при Австралии, в связи со смертью Уайтинга.
«Я получил удовольствие от работы. Если говорить об остальном, то у меня было мало времени, чтобы остановиться и поразмыслить как следует. Его и не будет, пока я не вернусь на праздники к семье в Сидней.
По разным причинам сезон с самого начала был суматошным. Думаю, что я справился со своими задачами, насколько это возможно, и набирался опыта от одного этапа к другому. Мы все работаем в крайне сложной и запутанной индустрии, и я благодарен ФИА и своим ассистентам за поддержку и за возможность работать здесь. В последнее время у меня часто спрашивают, какой Гран-при был самым сложным. Разумеется, с огромным отрывом лидирует гонка в Мельбурне», — приводит слова Маси Crash.
- 8 декабря 2019
-
19:18
-
18:58
-
17:57
-
16:56
-
15:37
-
14:59
-
13:53
-
11:58
-
11:15
-
09:34
- 7 декабря 2019
-
23:32
-
21:29
-
20:52
-
19:19
-
18:28
-
17:49
-
15:15
-
13:40
-
12:53
-
11:47
-
10:01
-
00:44
- 6 декабря 2019
-
23:57
-
22:54
-
21:58
-
20:59
-
19:54
-
18:57
-
17:46
-
16:08
-
15:40
-
15:02
-
14:00
-
13:00
-
12:00