Маси: я получил удовольствие от работы

Гоночный директор ФИА Майкл Маси поделился впечатлениями от первого года работы на этой должности. Маси занял место Чарли Уайтинга во время первого этапа сезона, Гран-при Австралии, в связи со смертью Уайтинга.



«Я получил удовольствие от работы. Если говорить об остальном, то у меня было мало времени, чтобы остановиться и поразмыслить как следует. Его и не будет, пока я не вернусь на праздники к семье в Сидней.



По разным причинам сезон с самого начала был суматошным. Думаю, что я справился со своими задачами, насколько это возможно, и набирался опыта от одного этапа к другому. Мы все работаем в крайне сложной и запутанной индустрии, и я благодарен ФИА и своим ассистентам за поддержку и за возможность работать здесь. В последнее время у меня часто спрашивают, какой Гран-при был самым сложным. Разумеется, с огромным отрывом лидирует гонка в Мельбурне», — приводит слова Маси Crash.