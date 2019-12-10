Ферстаппен не собирается становиться вторым Райкконеном

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен исключил вариант, при котором он когда-либо перейдёт в более слабую команду. Отвечая на вопрос, готов ли он повторить путь Кими Райкконена и перейти на закате карьеры в коллектив из середины пелотона, голландец ответил отрицательно.

«В нашем спорте разница между машинами очевидна. После того как я привык бороться с „Ред Булл“ за первые места, уже не смогу уйти в команду более низкого уровня. Смогу ли я пути по примеру Райкконена и перейти в конце карьеры в более слабую команду? Нет», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен минувший сезон завершил на третьей позиции. По завершении следующего чемпионата его контракт с «Ред Булл» подойдёт к концу.