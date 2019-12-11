Жан Тодт признал, что «Мерседес» превзошёл «Феррари» времён Шумахера

Президент ФИА Жан Тодт, который возглавлял «Феррари» в чемпионские сезоны Михаэля Шумахера, признал, что «Мерседесу» удалось превзойти итальянскую команду.
Шумахер выступал за «Феррари» с 1996 по 2006 год. В тот период немецкий гонщик пять раз стал чемпионом мира, а команда завоевала шесть Кубков конструкторов. Что касается «Мерседеса», то он доминирует в Формуле-1 начиная с сезона-2019, когда в чемпионат вернулись турбомоторы. Немецкий коллектив завоевал с тех пор шесть Кубков конструкторов из шести, а его гонщики завоевали шесть титулов в личном зачёте: пять чемпионств на счету Льюиса Хэмилтона, одно — у Нико Росберга.
Тодта попросили сравнить «Мерседес» с той «Феррари».
«Они добились впечатляющих достижений. Должен признать, они справились с работой лучше нас», — приводит слова функционера Grandprix247.
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