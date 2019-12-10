Бывший инженер Алонсо рассказал, что работа в «Феррари» — не только работа

Андреа Стелла, который был гоночным инженером двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо, когда тот выступал за «Феррари», рассказал, чем ему приходилось заниматься в бытность сотрудником итальянской команды. В настоящее время Стелла работает в «Макларене», где возглавляет отдел, отвечающий за эффективность машины.

«В Англии Ф-1 — это только работа. Официант, может, и знает, что ты работаешь в Ф-1, но на самом деле это не так уж много значит.

А вот работа в «Феррари» — это не только работа. Выходишь из офиса, заходишь в бар, а бармен спрашивает, когда же «Феррари» победит. Идёшь в ресторан, и там тоже спрашивают, выиграем ли мы следующую гонку. Открываешь утренние газеты — а там всегда статья о «Феррари», — цитирует инженера Grandprix247.

