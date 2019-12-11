Автогонщик Карякин заявил, что вынесет флаг России на старт «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин, победитель «Дакара» 2017 года в классе квадроциклов, заявил, что в любом случае выйдет на старт ралли-рейда 2020 года с флагом России, вне зависимости от позиции ВАДА.

«Для нашей команды это принципиальный вопрос — участвовать под российским флагом. Слава богу, что мы имеем такое право. И я уже говорил о том, что мы будем выносить флаг России на старт гонки. Надеюсь, что он окажется и на финише. Дай бог — на подиуме.

Я горжусь своей страной и считаю, что наша обязанность — защищать её интересы и защищать интересы других спортсменов, которые, к сожалению, оказались в такой очень неприятной ситуации, когда спорт перемешался с политикой и деньгами», — цитирует Карякина «Интерфакс».

Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.