Автогонщик Карякин заявил, что вынесет флаг России на старт «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин, победитель «Дакара» 2017 года в классе квадроциклов, заявил, что в любом случае выйдет на старт ралли-рейда 2020 года с флагом России, вне зависимости от позиции ВАДА.
«Для нашей команды это принципиальный вопрос — участвовать под российским флагом. Слава богу, что мы имеем такое право. И я уже говорил о том, что мы будем выносить флаг России на старт гонки. Надеюсь, что он окажется и на финише. Дай бог — на подиуме.
Я горжусь своей страной и считаю, что наша обязанность — защищать её интересы и защищать интересы других спортсменов, которые, к сожалению, оказались в такой очень неприятной ситуации, когда спорт перемешался с политикой и деньгами», — цитирует Карякина «Интерфакс».
Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
- 11 декабря 2019
-
15:21
-
15:00
-
14:00
-
12:24
-
11:26
-
11:00
-
09:37
-
09:20
-
01:10
- 10 декабря 2019
-
23:46
-
22:52
-
21:57
-
20:59
-
19:50
-
18:56
-
17:51
-
16:00
-
14:49
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
00:56
- 9 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:53
-
20:48
-
20:20
-
19:59
-
19:14
-
18:54
-
17:59
-
17:12