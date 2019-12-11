Албон написал стихотворение, чтобы доказать, что он лучший новичок в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Александер Албон, гонщик «Макларена» Ландо Норрис и пилот «Уильямса» Джордж Расселл втроём определили, кто из них является новичком года. Видеозапись встречи трёх новичков Формулы-1 появилась на официальном сайте серии.



По регламенту этих выборов пилоты должны были продемонстрировать свои таланты и доказать, почему именно им должна быть присуждена эта награда.



Расселл сделал забавную презентацию с объяснениям того, почему он лучший, использовав удобные ему факты (например, наименьшее количество потерянных позиций на старте), Албон написал стихотворение, а Ландо Норррис подготовил видеоролик.



По итогам голосования Расселл и Норрис отдали свои голоса за Албона, отдав ему награду, сделанную из конструктора «Лего».