Появилось видео акции, в ходе которой Росси и Хэмилтон обменялись техникой
Пресс-служба Monster Energy опубликовала видеоролик, посвящённый рекламной акции, во время которой шестикратный чемпион Формулы-1 британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», и семикратный чемпион мира по мотогонкам итальянский мотогонщик Валентино Росси из команды MotoGP «Ямаха» обменялись техникой.
Мероприятие состоялось на трассе в Валенсии. Валентино Росси и Льюис Хэмилтон проехали несколько кругов по трассе.
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Хэмилтон во время мероприятия попал в аварию и разбил мотоцикл Валентино Росси, но британский гонщик не подтвердил эту информацию.
Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте Monster Energy.
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