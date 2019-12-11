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Появилось видео акции, в ходе которой Росси и Хэмилтон обменялись техникой

Появилось видео акции, в ходе которой Росси и Хэмилтон обменялись техникой
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Monster Energy опубликовала видеоролик, посвящённый рекламной акции, во время которой шестикратный чемпион Формулы-1 британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», и семикратный чемпион мира по мотогонкам итальянский мотогонщик Валентино Росси из команды MotoGP «Ямаха» обменялись техникой.

Мероприятие состоялось на трассе в Валенсии. Валентино Росси и Льюис Хэмилтон проехали несколько кругов по трассе.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Хэмилтон во время мероприятия попал в аварию и разбил мотоцикл Валентино Росси, но британский гонщик не подтвердил эту информацию.

Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте Monster Energy.

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