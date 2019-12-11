Появилось видео акции, в ходе которой Росси и Хэмилтон обменялись техникой

Пресс-служба Monster Energy опубликовала видеоролик, посвящённый рекламной акции, во время которой шестикратный чемпион Формулы-1 британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», и семикратный чемпион мира по мотогонкам итальянский мотогонщик Валентино Росси из команды MotoGP «Ямаха» обменялись техникой.



Мероприятие состоялось на трассе в Валенсии. Валентино Росси и Льюис Хэмилтон проехали несколько кругов по трассе.



Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Хэмилтон во время мероприятия попал в аварию и разбил мотоцикл Валентино Росси, но британский гонщик не подтвердил эту информацию.



Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте Monster Energy.