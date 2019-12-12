Росси рассказал, что стал ещё больше болеть за Хэмилтона после совместных тестов

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси поделился впетчалениями от совместных тестов с Льюисом Хэмилтоном, шестикратным чемпионом Формулы-1, выступающим за «Мерседес». На автодроме в Валенсии Хэмилтон опробовал мотоцикл «Ямаха», на котором выступает Росси, а тот, в свою очередь, сел за руль автомобиля Ф-1 «Мерседес».

«Я и до этого был большим поклонником Льюиса, а тепер стану ещё больше за него болеть.

Мы отлично провели день. На какой-то момент я почувствовал себя настоящим гонщиком Формулы-1. Я не хотел, чтобы этот день заканчивался.

Трасса в Валенсии довольно сложная с технической точки зрения. Ветер был довольно сильным. Думал, Льюису будет сложно продолжать движение, но он превосходно пилотировал мотоцикл. Надеюсь, ему понравилось, а это самое главное», — цитирует Росси Autosport.