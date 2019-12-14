Хорнер: это самый сильный сезон Ферстаппена в Формуле-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги сезона для австрийской команды.
«Это самый сильный сезон Макса Ферстаппена в Формуле-1, это переходный год для команды, такие сезоны всегда получаются трудными. Это была наша первая замена поставщика двигателей за 13 последних лет, но партнёрство с «Хондой» сработало очень хорошо с самой первой гонки в Мельбурне, а каждое дальнейшее изменение делало двигатель всё лучше и лучше.
Надёжность оказалась нашей сильной стороной. У нас был только один сход из-за технических проблем — в Баку. С каждой новой модификацией двигателя мы всё больше и больше приближались к лидерам. Три поула, три победы, девять подиумов — у нас действительно впечатляющие результаты в этом сезоне», — приводит слова Кристиана Хорнера GPToday.
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