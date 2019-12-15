Ферстаппен: я не говорил, что в Хэмилтоне нет ничего особенного

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отрицает, что он занижает заслуги шестикратного чемпиона мира, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По словам голландца, он никогда не говорил, что в британце нет ничего особенного.

«У всех есть свой стиль. Я никогда не говорил, что в Льюисе нет ничего особенного. Он, определённо, один из лучших пилотов в истории Формулы-1. Но, как я и говорил раньше, многое зависит от болида. К примеру, Алонсо бы тоже побеждал в машине Хэмилтона. Иногда тебе везёт, ты переходишь в команду и вдруг она начинает доминировать, да так, что вы выигрываешь титулы.

Но иногда, как это бывало с Алонсо, ты переходишь в ту или иную команду в неподходящее время и не можешь победить. Но это вовсе не означает, что ты плохой пилот", — приводит слова Ферстаппена GPFans.



