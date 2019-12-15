Феттель: могу ли вернуться в «Ред Булл»? Я бы не стал загадывать так далеко

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о своём будущем и рассказал, задумывается ли он об уходе из Формулы-1.



«Пока я выступаю и могу это делать, возраст не имеет значения. Хэмилтон на три года старше меня. Всё очень быстро меняется. Стоит провести три хорошие гонки, и мнение снова меняется. У каждого свой опыт. Уход из Формулы-1? Я не думал конкретно об этом. Но после 12 лет непрерывной работы поневоле задумаешься о том, что же будет дальше. Неправильно идти по жизни без плана. Но никто не знает, верный ли это план.



Где я буду в 2021 году? Могу ли вернуться в «Ред Булл»? Я бы не стал загадывать так далеко. Сейчас цель — взять титул с «Феррари». И я всё ещё не достиг её», — приводит слова Себастьяна Феттеля Blick.