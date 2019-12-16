Ферстаппен уклонился от ответа на вопрос, готова ли «Хонда» к борьбе за титул
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что готов побороться за титул в сезоне-2020, но не стал однозначно утверждать, что к этому готова и «Хонда», поставляющая двигатели команде из Милтон-Кинса. «Ред Булл» использует моторы «Хонды» с 2019 года, и в завершившемся сезоне команда заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Феррари», а Ферстаппен впервые в карьере стал третьим в личном зачёте.
Голландца спросили, готов ли он побороться за чемпионство.
«Абсолютно. «Хонда»? Ну, мы на правильном пути. Надеюсь, нам удастся хорошо поработать зимой.
Я вижу, что сотрудники невероятно сильно вовлечены в работу. Но нам требуется плодотворное межсезонье», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт гонщика.
Ферстаппен объяснил, почему не надо жаловаться на медленные машины в сезоне-2021
- 16 декабря 2019
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
01:00
-
00:00
- 15 декабря 2019
-
22:47
-
21:08
-
19:57
-
18:51
-
17:52
-
16:59
-
15:58
-
14:51
-
13:53
-
12:58
-
11:55
-
10:22
-
09:27
-
00:44
- 14 декабря 2019
-
23:21
-
21:36
-
20:59
-
20:15
-
18:49
-
17:54
-
16:58
-
15:59
-
14:54
-
14:12
-
13:01
-
11:42
-
10:21
-
00:49
- 13 декабря 2019
-
23:48
-
22:59
Партнерский контент