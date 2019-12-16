Ферстаппен уклонился от ответа на вопрос, готова ли «Хонда» к борьбе за титул

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что готов побороться за титул в сезоне-2020, но не стал однозначно утверждать, что к этому готова и «Хонда», поставляющая двигатели команде из Милтон-Кинса. «Ред Булл» использует моторы «Хонды» с 2019 года, и в завершившемся сезоне команда заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Феррари», а Ферстаппен впервые в карьере стал третьим в личном зачёте.

Голландца спросили, готов ли он побороться за чемпионство.

«Абсолютно. «Хонда»? Ну, мы на правильном пути. Надеюсь, нам удастся хорошо поработать зимой.

Я вижу, что сотрудники невероятно сильно вовлечены в работу. Но нам требуется плодотворное межсезонье», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт гонщика.