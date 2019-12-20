Янноне попросил вскрыть допинг-пробу «В»

17 декабря стало известно, что мотогонщик Андреа Янноне провалил допинг-тест. Международная мотоциклетная федерация сообщила о дисквалификации спортсмена. В допинг-пробе Янноне, взятой в ходе гоночного уик-энда Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы дростанолона. При этом сообщалось, что Янноне имеет право запросить вскрытие пробы «В».

По сведениям итальянской прессы, Андреа решил пойти именно этим путём. Ожидается, что результаты второй пробы будут оглашены 7 января 2020 года. Ранее он уже выразил уверенность в том, что ситуация будет разрешена в его пользу.

Наибольших успехов 30-летний Янноне добился в составе заводской команды «Дукати», за которую выступал с 2015 по 2016 год. В этот период итальянец одержал одну победу, а его лучшим результатом по итогам сезона стало пятое место в 2015 году.