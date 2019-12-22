Кэри не считает, что Формула-E представляет угрозу для Формулы-1

Глава Liberty Media Чейз Кэри не видит угрозы в Формуле-E для популярности Формулы-1. По его словам, электрическая серия больше напоминает уличную вечеринку.

«Нет, Формула-E не является для нас угрозой. Думаю, машины Формулы-E совершенно другие. В большей степени это социальное явление, что-то вроде уличной вечеринки. Полагаю, они не могут соперничать с нами. Конечно, мы соперничаем с другими видами спорта, но всё же Формула-1 — особенная. Это уникальная серия, которая объединяет в себе высокие технологии и спорт.

Это спорт прекрасных пилотов, которые невероятно талантливы и при этом невероятно рискуют. Это действительно захватывающее шоу. Формула-1 — не просто двухчасовое шоу. Этап проходит в три дня, и у нас происходит много разных событий. В Формуле-1 есть глубина и богатство, что и делает её уникальной. Нашей важной задачей является освещение тех моментов, которые так сильно отличают серию от других чемпионатов", — приводит слова Кэри CNN.