Петров, Лукьянюк и Тимерзянов выступят в Гонке чемпионов в Тольятти

Стал известен список участников Гонки чемпионов, которая пройдёт на ледовой трассе в пригороде Тольятти 19 января. В настоящий момент участие подтвердили 17 спортсменов, в числе которых шестикратный победитель соревнования Кирилл Ладыгин и действующий чемпион РСКГ Дмитрий Брагин, сообщает пресс-служба соревнования.

Также в Гонке чемпионов выступят:

— Дмитрий Воронов, чемпион России по ралли;

— Клим Гаврилов, победитель первых в истории Международных автоспортивных игр;

— Павел Кальманович, чемпион России по зимним трековым гонкам;

— Алексей Лукьянюк, чемпион Европы по ралли;

— Михаил Митяев, обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;

— Владислав Незванкин, бронзовый призёр Кубка России по кольцевым гонкам;

— Айдар Нуриев, чемпион Европы по ралли-кроссу;

— Леонид Панфилов, чемпион России по картингу;

— Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1;

— Андрей Петухов, обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;

— Егор Санин, чемпион России по ралли-кроссу;

— Михаил Симонов, обладатель Кубка России по ледовым гонкам;

— Тимур Тимерзянов, чемпион Европы по ралли-кроссу, призёр этапов чемпионата мира по ралли-кроссу;

— Владимир Черевань, чемпион России по кольцевым гонкам;

— Владимир Шешенин, обладатель Кубка России по кольцевым гонкам.

Соревнования пройдут за рулём специально подготовленных гоночных версий автомобилей LADA Vesta. Они оснащены 170-сильным атмосферным двигателем, кулачковой коробкой передач, усиленной подвеской. Колёса будут «обуты» в шины Pirelli с высотой шипа 4,5 мм.