Петров, Лукьянюк и Тимерзянов выступят в Гонке чемпионов в Тольятти

Стал известен список участников Гонки чемпионов, которая пройдёт на ледовой трассе в пригороде Тольятти 19 января. В настоящий момент участие подтвердили 17 спортсменов, в числе которых шестикратный победитель соревнования Кирилл Ладыгин и действующий чемпион РСКГ Дмитрий Брагин, сообщает пресс-служба соревнования.
Также в Гонке чемпионов выступят:
— Дмитрий Воронов, чемпион России по ралли;
— Клим Гаврилов, победитель первых в истории Международных автоспортивных игр;
— Павел Кальманович, чемпион России по зимним трековым гонкам;
— Алексей Лукьянюк, чемпион Европы по ралли;
— Михаил Митяев, обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;
— Владислав Незванкин, бронзовый призёр Кубка России по кольцевым гонкам;
— Айдар Нуриев, чемпион Европы по ралли-кроссу;
— Леонид Панфилов, чемпион России по картингу;
— Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1;
— Андрей Петухов, обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;
— Егор Санин, чемпион России по ралли-кроссу;
— Михаил Симонов, обладатель Кубка России по ледовым гонкам;
— Тимур Тимерзянов, чемпион Европы по ралли-кроссу, призёр этапов чемпионата мира по ралли-кроссу;
— Владимир Черевань, чемпион России по кольцевым гонкам;
— Владимир Шешенин, обладатель Кубка России по кольцевым гонкам.
Соревнования пройдут за рулём специально подготовленных гоночных версий автомобилей LADA Vesta. Они оснащены 170-сильным атмосферным двигателем, кулачковой коробкой передач, усиленной подвеской. Колёса будут «обуты» в шины Pirelli с высотой шипа 4,5 мм.
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