Хэмилтон — лидер по количеству набранных очков за десятилетие, Феттель — второй

Пресс-служба Формулы-1 на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовала таблицу набранных пилотами очков за последнее десятилетие.

Её возглавляет шестикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. За последние десять сезонов ему удалось записать в актив 3175 очков. Второе место у четырёхкратного чемпиона мира пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля (2860). Тройку лучших замыкает чемпион мира сезона-2016 Нико Росберг (1519).

Четвёртая позиция у двукратного чемпиона мира экс-пилота Формулы-1 Фернандо Алонсо — он набрал 1322 очка. Единственный нечемпион из списка — Валлтери Боттас (1289). Замыкает топ-6 ветеран Формулы-1 40-летний пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, набравший 1280 баллов.