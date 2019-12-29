Хэмилтон — лидер по количеству набранных очков за десятилетие, Феттель — второй
Пресс-служба Формулы-1 на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовала таблицу набранных пилотами очков за последнее десятилетие.
Её возглавляет шестикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. За последние десять сезонов ему удалось записать в актив 3175 очков. Второе место у четырёхкратного чемпиона мира пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля (2860). Тройку лучших замыкает чемпион мира сезона-2016 Нико Росберг (1519).
Четвёртая позиция у двукратного чемпиона мира экс-пилота Формулы-1 Фернандо Алонсо — он набрал 1322 очка. Единственный нечемпион из списка — Валлтери Боттас (1289). Замыкает топ-6 ветеран Формулы-1 40-летний пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, набравший 1280 баллов.
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