Формула-1 представила юбилейный логотип к 70-летию чемпионата

В новогоднюю ночь Формула-1 показала особенный логотип, разработанный к 70-летию чемпионата мира. Сезон-2020 станет 70-м в истории Формулы-1, и в честь этого организаторы модернизировали официальную эмблему серии, добавив число 70. Как и основной логотип Ф-1, число раскрашено в красный цвет и напоминает участок гоночной трассы. При этом отмечается, что телевизионные вещатели имеют право раскрашивать число 70 в свои фирменные цвета.



Начиная с 6 января 2020 года логотип будет использоваться во всех цифровых платформах Формулы-1. Организаторы чемпионата мира пообещали, что специальный логотип — лишь первый шаг в праздновании юбилея Формулы-1, которое будет продолжаться на протяжении всего 2020 года.