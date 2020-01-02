Стелла стал гоночным директором «Макларена»

Руководство «Макларена» завершило реорганизацию управления команды в преддверии старта сезона-2020. В результате Андреас Стелла, занимавший должность руководителя отдела разработки болида, стал гоночным директором «Макларена», сообщает Autosport. Ранее это место временно занимал руководитель команды Андреас Зайдль. В зону ответственности Стеллы теперь входит решение операционных и инженерных вопросов во время уик-эндов. Ожидается, что он будет работать в тесной связке с Джеймсом Ки.
Пол Джеймс продолжит работу на посту менеджера команды и будет подчиняться Стелле. Что касается Пирса Тинна, то он останется на посту производственного директора.
Напомним, минувший сезон стал лучшим для «Макларена» за последние годы. Команда финишировала на четвёртом месте в Кубке конструкторов.
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