Кубица признался, что из-за аварии на ралли больше не может завязывать шнурки

Польский гонщик Роберт Кубица рассказал, как повлияла на его повседневную жизнь авария на ралли в феврале 2011 года, которая привела к тяжёлым травмам руки и фактически помешала ему построить карьеру в Формуле-1. В 2019 году Кубица смог вернуться в Ф-1 после многолетнего перерыва, подписав контракт призового пилота с «Уильямсом», и, набрав одно очко, занял 19-е, предпоследнее место в личном зачёте.

«Авария в 2011 году привела к тому, что 20 лет страсти внезапно превратились в ничто. Восстанавливаться приходилось не только физически, но и психологически.

Небольшой пример — шнурки. Я всегда немного ленился и никогда не завязывал шнурков. Но теперь я уже и не смогу этого сделать.

Мои тело и разум проделали долгий путь. Но значение имеет только результат», — цитирует гонщика GP Blog.

Напомним, в сезоне-2020 Кубица будет резервным гонщиком «Альфа Ромео».