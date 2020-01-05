Доросинский и Уперенко рассказали о первых впечатлениях от «МИНИ»

Сегодня, 5 января, по маршруту Джидда — Аль-Вадж стартовал первый спецучасток ралли-марафона «Дакар»-2020. Перед началом гонки ожиданиями от «Дакара» поделился российский экипаж Александра Доросинского и Олега Уперенко, выступающий в составе команды X-Raid, дебютирующий в топ-категории Т1. Экипаж Доросинский/Уперенко, выступающий под стартовым номером 355, перед гонкой впервые сел за руль своего автомобиля и принял участие в тестах в окрестностях Джидды.



«Как многие уже знают, в этом году мы едем «Дакар»-2020 с новой командой X-raid на не привычной нам технике — автомобиле «МИНИ». На тестах мы пробовали различные варианты работы MINI, проверяли работу пневмоног и даже нашли определённые проблемы, которые были устранены. По сравнению с привычными нам машинами категории SSV, «МИНИ» тяжелее, по торможению и управляемости она сложнее, что, в принципе, объяснимо: её масса — две тонны по сравнению с 1,2 тонны у багги. Наш автомобиль более мощный и быстрый. Багги и внедорожники — это две абсолютно разные категории, как небо и земля. Мы рады быть частью одной из топовых и опытных команд в ралли-рейдах, и нам приятно выступать за X-Raid", — заявил Доросинский.



«Дакар»-2020 наверняка будет сложным, но в первую очередь он будет трудным для штурманов. Во-первых, это новый регион и мало кто здесь ездил на гонках. Во-вторых, дорожную книгу шесть дней будут выдавать непосредственно перед стартом. В-третьих, изменился лексикон роудбука, и новое написание книги, новые пометки, по правилам ФИА на 2020 год, требуют определённого привыкания. «Дакар» — гонка очень длинная и непредсказуемая, будет непросто всем участникам марафона: пилотам, штурманам и механикам, так как любой успех — это миллион факторов, слаженная работа всей команды и везение. В целом пока о нашей «МИНИ» впечатления самые положительные, это один из лучших автомобилей на сегодняшний день», — добавил Уперенко.