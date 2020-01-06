Кузьмич: разбили о камень колёсный диск — такой удар, что у меня голова до сих пор болит!

Штурман пилота из Саудовской Аравии Ясира Сейдана Алексей Кузьмич подвёл итоги второго этапа «Дакара»-2020, на котором их экипаж стал девятым.
«Сегодня организаторы „дали джазу“ с дорожными книгами. Обещали их давать за 15 минут до времени старта, но в итоге получилось, что мы их получили позже — в теории у нас было лишь пять минут. Но повезло: организаторы в итоге увеличили стартовый интервал до минуты, потому что было очень пыльно с самого старта и 30-секундный интервал стал бы полным сумасшествием. И все равно мы ехали без пыли от силы километров 20-30. Постоянная пылюка, тем более перед нами 12 грузовиков стартовало — просто трэш.
Пусть в итоге было 15 минут на изучение дорожной книги, все равно ехали практически с листа. С одной стороны, это добавляет нервяка, а с другой — спортивного азарта. Была пара мест, где народ капитально „блудил“, а мы фактически вытащили машин шесть за собой. Мы взяли точку, но, как назло, разбили о камень колёсный диск. Был такой удар, что у меня голова до сих пор болит, словно по ней камнем ударили! В итоге вся эта толпа уехала, а мы остались менять колесо. Но в общем и целом мне понравилось. Интересный, азартный спецучасток. Только вот с огромным количеством пыли. А так — всё нормально», — заявил Кузьмич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
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