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Экипаж Эдуарда Николаева всё ещё на этапе

Экипаж Эдуарда Николаева всё ещё на этапе
Авто / Дакар 2020 0

Сегодня, 9 января, в Саудовской Аравии прошёл пятый этап ралли-марафона «Дакар». В его ходе проблемы возникли у экипажа Эдуарда Николаева, представляющего команду «КАМАЗ-мастер», которая на «Дакаре» выступает в зачёте грузовиков.

Машина Николаева встала на 165-м километре пятого этапа из-за проблем с мотором. Первоначально сообщалось, что ремонт может занять от двух до трёх часов. Однако теперь пресс-служба «КАМАЗ-мастер» на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что экипаж Николаева всё ещё на этапе.

Другие детали произошедшего в команде обещают сообщить позже. Напомним, по итогам четырёх дней Николаев занимал шестое место в общем зачёте класса грузовиков, уступая лидеру, Андрею Каргинову, 1 час 11 минут 26 секунд.

Николаев остановился на пятом этапе «Дакара» из-за проблем с мотором
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