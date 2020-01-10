Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Шмотьев: могли проехать ещё лучше, но порвался ремень вариатора

Шмотьев: могли проехать ещё лучше, но порвался ремень вариатора
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик Алексей Шмотьев остался доволен ходом шестого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020.

«Шестой этап — один из самых длинным на этом „Дакаре“. В сумме получилось 830 километров: 353 километров лиазон и 477 — спецучасток. К счастью, бензина сегодня хватило. В целом показали хороший результат — стартовали 33-ми, а финишировали 17-ми. И могли ещё лучше, если бы не порвался ремень вариатора примерно за 70 километров до финиша. Такая поломка случилась с нами первый раз, поэтому долго устраняли её — пока найдешь инструменты, открутишь нужные болты… В общем потеряли примерно 10 минут времени и пропустили вперед около пяти экипажей. Но потом снова нагнали упущенное — обогнали всех, кто нас обошёл.

Финишировали до захода солнца, и нас это очень порадовало. В конце этапа были дюнки, не очень большие, конечно, но все равно в темноте в них тяжело ехать, можно застрять. И такие экипажи были на трассе. Я надеюсь, что все успешно добрались до финиша.

Единственное — не получилось подняться в генеральной классификации: как были на 11-м месте, так и остались. Но ничего, это ещё половина гонки!» — приводит слова Шмотьева пресс-служба Snag Racing.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020