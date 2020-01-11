«КАМАЗ-мастер» показал, как экипаж Николаева втроём чинил мотор в пустыне. Видео

Пресс-служба российской гоночной команды «КАМАЗ-мастер» опубликовала в социальных сетях запись, которую сделал гонщик Эдуард Николаев во время пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020. Россиянин для истории зафиксировал, как он вместе с партнёрами по экипажу, штурманом Евгением Яковлевым и механиком Владимиром Рыбаковым, прямо в пустыне ремонтирует сломавшийся двигатель.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «КАМАЗ-мастера».

Напомним, на пятом спецучастке на грузовике Николаева пробило газовый стык, после чего наружу вытек весь тосол из первого и шестого цилиндров. Экипажу после 12-часового ремонта удалось относительно восстановить двигатель и завершить спецучасток уже ночью. Однако времени на полноценный ремонт на бивуаке уже не было, и на следующем этапе мотор вновь сломался. Благодаря тому что поломка произошла перед днём отдыха, механики «КАМАЗ-мастера» получили время на то, чтобы восстановить двигатель и вернуть Николаева в гонку с помощью так называемого джокера.