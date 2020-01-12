Кузьмич — про место аварии Гонсалвеша: здесь валишь на всей возможной максималке

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич прокомментировал гибель португальского гонщика Паулу Гонсалвеша на седьмом этапе ралли-марафона «Дакара»-2020



«Сегодняшний СУ7 омрачён новостью о гибели Паулу Гонсалвеша. Лично с ним знаком не был, но знал о его успехах. Насколько знаю, всегда был приятный в общении парень, много лет выступал на „Дакаре“. И в итоге досадная ошибка привела к гибели. Ну, „Дакар“ есть „Дакар“ — без этого, к сожалению, не обходится, особенно у мотоциклистов.



В месте, где Гонсалвеш упал, ничего не было прописано. 500 метров до дюн. Мы увидели вертолёт и организаторов, размахивающих руками. Там дорога идёт чуть в горку и вообще не видно, что дальше. Ты здесь валишь на всей возможной максималке. Как назло, именно в этом месте оказалась ступенька — довольно большая, размером с грузовик, как показалось. Думаю, как раз в этом месте Паулу и улетел… Организаторы показали нам взять левее, я увидел разбитый мотоцикл. Непонятное и очень неприятное местечко. Почему его не обозначить в роудбуке, я не знаю.



А в целом дистанция сегодня составила 547 километров, мы проехали быстро — где-то за четыре с половиной часа. Спецучасток был очень интересный, разнообразный: скоростные куски, ступенчатые дюны, камни — интересный микс. Местами напоминало Сенегал. Навигация была с изюминкой: видели многих, кто отклонялся сильно в сторону. У нас всё было чётенько, метр в метр, до 241-го километра. А потом, как назло, мы пробили два колеса, причём практически на ровном месте. И ещё одно колесо чуть-чуть разули в дюнах — оно стало терять давление.



Ошибка произошла в дюне: мы в этом месте слишком сильно сиганули, приземлились всем весом на правое колесо, и оно чуть подразулось, стало пропускать воздух. Мы не стали его менять. Я постоянно следил по дисплею за температурой и давлением внутри колеса. Когда мы финишировали, температура дошла до 95 градусов, а давление — до 0,7. То есть колесо было уже на грани того, чтобы взорваться. Этот момент скинул нас с первого места снова на девятое-десятое. Ну, не страшно. В целом спецучастком довольны, машиной довольны, я пилотом доволен. Валим дальше», — передаёт слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.

Первая жертва «Дакара»-2020: в пустыне погиб мотоциклист-чемпион Гонсалвеш На седьмом этапе гонки не стало Паулу Гонсалвеша. У чемпиона не выдержало сердце.