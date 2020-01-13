«КАМАЗ-мастер» показал, как целый день восстанавливал мотор Николаева. Завели уже ночью

Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» опубликовала очередной видеодневник, посвящённый дню отдыха и седьмому этапу ралли-марафона «Дакар»-2020. Одним из самых интересных фрагментов видеоролика является демонстрация ремонта двигателя с грузовика Эдуарда Николаева. После технических проблем на пятом и шестом этапах механикам «КАМАЗ-мастера» пришлось полностью перебирать двигатель, но у них были с собой все необходимые детали для ремонта. В видеоролике демонстрируется, что отремонтированный двигатель заработал в штатном режиме уже ночью перед седьмым этапом — в 1:17 по местному времени.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

В итоге Николаев успешно преодолел дистанцию седьмого спецучастка, показав четвёртый результат.