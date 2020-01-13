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«КАМАЗ-мастер» показал, как целый день восстанавливал мотор Николаева. Завели уже ночью

«КАМАЗ-мастер» показал, как восстанавливал мотор
«КАМАЗ-мастер» показал, как целый день восстанавливал мотор Николаева. Завели уже ночью
Авто / Дакар 2020 0

Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» опубликовала очередной видеодневник, посвящённый дню отдыха и седьмому этапу ралли-марафона «Дакар»-2020. Одним из самых интересных фрагментов видеоролика является демонстрация ремонта двигателя с грузовика Эдуарда Николаева. После технических проблем на пятом и шестом этапах механикам «КАМАЗ-мастера» пришлось полностью перебирать двигатель, но у них были с собой все необходимые детали для ремонта. В видеоролике демонстрируется, что отремонтированный двигатель заработал в штатном режиме уже ночью перед седьмым этапом — в 1:17 по местному времени.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

В итоге Николаев успешно преодолел дистанцию седьмого спецучастка, показав четвёртый результат.

Организаторы изменили результат Николаева на 7-м этапе «Дакара». Все «КАМАЗы» — в топ-4
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