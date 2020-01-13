«КАМАЗ-мастер» показал, как целый день восстанавливал мотор Николаева. Завели уже ночью
Авто / Дакар 2020 0
Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» опубликовала очередной видеодневник, посвящённый дню отдыха и седьмому этапу ралли-марафона «Дакар»-2020. Одним из самых интересных фрагментов видеоролика является демонстрация ремонта двигателя с грузовика Эдуарда Николаева. После технических проблем на пятом и шестом этапах механикам «КАМАЗ-мастера» пришлось полностью перебирать двигатель, но у них были с собой все необходимые детали для ремонта. В видеоролике демонстрируется, что отремонтированный двигатель заработал в штатном режиме уже ночью перед седьмым этапом — в 1:17 по местному времени.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».
В итоге Николаев успешно преодолел дистанцию седьмого спецучастка, показав четвёртый результат.
Организаторы изменили результат Николаева на 7-м этапе «Дакара». Все «КАМАЗы» — в топ-4
Читайте также
- 13 января 2020
-
01:30
-
01:24
-
01:08
-
01:04
-
00:30
-
00:09
- 12 января 2020
-
23:49
-
23:19
-
23:03
-
23:00
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
21:22
-
20:53
-
19:48
-
19:28
-
19:11
-
18:29
-
18:23
-
18:20
-
18:03
-
17:08
-
16:38
-
15:58
-
14:57
-
13:56
-
12:53
-
11:59
-
11:18
-
11:15
-
09:48
-
01:46
- 11 января 2020
-
23:08
-
22:09
Партнерский контент