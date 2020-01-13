Каргинов: встретили сложные дюны, которые проехали без труда

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов прокомментировал победу на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар»-2020.



«Старт был быстрым, каменистый участок преодолели довольно резво. Понимали, что у нас большой отрыв и есть запас, поэтому ехали быстро, но безопасно, старались держать высокий темп. „Дакар“ – не последняя гонка, важно совершенствовать свое мастерство. Дальше началось чередование дюн и плато. Встретили сложные дюны, которые проехали без труда. Запомнилась привязка курса на 30 км, здесь у нас была максимальная скорость в 139-140 км/ч. Потом проехали ещё 15 км в таком режиме. Следили за шинами, берегли их. В дюнах было видно много следов, где крутились джипы, приходилось быть внимательными и собранными, искать свою траекторию. Обгонов на этапе не совершали», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».