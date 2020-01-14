Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: Мардеев показал, как правильно брать дюны на «Дакаре»

Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в зачёте грузовиков, опубликовала видеоотчёт, посвящённый восьмому соревновательному дню гонки 2020 года, стартовавшей 5 января. Айрат Мардеев, победитель «Дакара» 2015 года, не участвующий в нынешнем соревновании, рассказал о тонкостях прохождения дюн.
«Когда высокая дюна, мы используем такой приём: смотрим в боковую форточку. Приходит момент, когда поднимаешься, километров за пять до самого верха теряешь уже вот эту линию — она очень важна, чтобы осознавать, какая скорость, и понимать, когда нужно сбрасывать скорость. В этот момент начинаешь смотреть на форточку и на гребень, оцениваешь уже, как быстро приближаешься к нему, и ищешь точку торможения», — сказал Мардеев.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».
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