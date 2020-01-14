Марко: Сайнс быстр, но он не Ферстаппен

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что в команде не сожалеют о том, что отпустили Карлоса Сайнса из молодёжной программы. По сути австриец признался, что несколько лет выбор стоял между испанцем и Максом Ферстаппеном и в «Ред Булл» предпочли последнего.
«В 2016 году перед нами стоял выбор — кого повысить в „Ред Булл“. Выбирать пришлось между Максом Ферстаппеном и Карлосом Сайнсом. Карлос быстр, иначе мы бы его не взяли в нашу программу, но он не Ферстаппен. В целом мы помогли карьере Сайнса и не должны были его отпускать. Но сначала мы сделали возможным его переход в „Рено“, а после и в „Макларен“. У нас с ним хорошие отношения, но в тот момент в нашей команде был Ферстаппен, а между этими пилотами есть разница», — приводит слова Марко F1i.
Напомним, Сайнс выступал в «Рено» в 2018 году на правах аренды. Когда стало известно, что Даниэль Риккардо перейдёт в «Рено», его называли основным кандидатом на место в «Ред Булл», но в австрийской команде отдали предпочтение Пьеру Гасли, приняв решение отпустить Сайнса из программы «Ред Булл». Минувший сезон Карлос провёл в «Макларене» и занял шестое место в общем зачёте.
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