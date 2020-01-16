Авторы опасного прыжка с дюны на «Дакаре» заработали серьёзные травмы

Стали известны повреждения, которые заработал на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар» экипаж Романа Стариковича и Берта Хескеса, выступавший в зачёте внедорожников. Старикович и Хескес совершили прыжок с песчаного обрыва и жёстко приземлились. Сразу же после этого экипаж был вынужден сняться с гонки из-за сильных болей в спине.



«Роман Старикович и его штурман Берт Хескес сейчас находятся в больнице. Хескесу делают операцию (повреждение второго позвонка). Роману предстоят дополнительные обследования. Оба помимо прочего получили сотрясение головного мозга. У Романа пока не до конца ясно, нашли осколки в районе седьмого позвонка, а в лёгких найдены какие-то пузырьки», — передаёт телеграм-канал Cross-Country Rally.