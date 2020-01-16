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Карякин удержал второе место в классе мотовездеходов на предпоследнем этапе «Дакара»

Карякин удержал второе место в классе мотовездеходов на предпоследнем этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик Сергей Карякин, который на «Дакаре» 2020 года выступает в классе мотовездеходов, показал шестой результат на 11-м этапе ралли-рейда, уступив победителю дня Франсиско Лопесу Контардо 16 минут 19 секунд. Несмотря на это, россиянин остался на второй позиции в общем зачёте. Перед последним днём Карякин отстаёт от лидера класса Кейси Карри на 45 минут 33 секунды, а его отрыв от Лопеса составляет 11 минут 59 секунд.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. 11-й СУ

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 4:59.51
2. Арон Домжала (Can-Am) — +10.53
3. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +12.36
...6. Сергей Карякин (Can-Am) — +16.19
...7. Кейси Карри (Can-Am) — +17.26

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Кейси Карри (Can-Am) — 51:39.32
2. Сергей Карякин (Can-Am) — +45.33
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +57.32
4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:16.38
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) — +1:18.32.

Дакар 2020. Этап 11, Шубайта - Харад
Мотовездеходы (СУ - 379 км)
16 января 2020, четверг. 09:03 МСК
Идёт
1
Франсиско Лопес Контардо
Can-Am
04:59:51
2
Арон Домжала
Can-Am
+10:53
3
Конрад Раутенбах
PH Sport
+12:36
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