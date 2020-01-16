Доросинский довёз до заправки Сеайдана и Кузьмича, у которых кончилось топливо

Штурман Александра Доросинского Олег Уперенко рассказал, как для их экипажа сложился 11-й этап ралли-марафона «Дакар»-2020.
«Мы два дня были без связи: наши сим-карты не работали в районе проведения марафонского этапа. Очень интересный опыт: ты сутки не знаешь, что происходит. Сегодня, когда связь заработала, посыпался миллион сообщений. Это было очень приятно и трогательно. Спасибо всем огромное за поддержку.
О сегодняшнем дне. Мы стартовали из глубины — 48-ми и в 30-секундном интервале. Но сегодня со старта были дюны, причём сам старт был сразу в большую дюну. Видимо, тут шли дожди, плюс по утрам большая влажность, поэтому дюны были мокрые и без пыли. Мы помчались. Мчались аж целых 115 километров, догоняли какие-то машинки, грузовички, обгоняли их всех. А потом — ситуация очень простая. Я ошибся, предложил Александру Леонидовичу обогнать справа нашего друга Дениса Кротова — и мы подзалипли. Денис мимо нас пролетел, потом мы опять его догнали. Затем догнали Сеайдана и долго с ним рубились, была долгая позиционная борьба, но когда в конце пошли «прямики», то он на новом моторе достаточно быстро отъехал от нас. На лиазоне опять встретили Сеайдана — у них с Лёшей Кузьмичём кончилось топливо. Мы их прицепили на верёвку и поехали до заправки. Потом ещё встретили литовцев. Так в три экипажа и доехали до бивуака, все вместе и весело.
День хороший, но была пара опасных мест, которые никоим образом не были прописаны. В этом году «Дакар» этим грешит. Например, вчера была неприятная ситуация с моим товарищем Ромой Стариковичем. Его штурмана прооперировали, сам Рома вроде отделался малой кровью. Это лишний раз показывает, что пусть «Дакар» вроде бы про веселье, но это всегда сопряжено с большой опасностью. Мы все подписываем бумаги на сей счёт. Так что приятно, когда остаётся всего один день, а ты живой и здоровый. Очень хочется на финиш», — приводит слова Уперенко телеграм-канал Cross-Country Rally.
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