Каргинов из «КАМАЗ-мастера» стал победителем «Дакара»-2020 в классе грузовиков

Российский гонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», которая на ралли-рейде «Дакар» выступает в зачёте грузовиков, показал лучшее время на 12-м, последнем этапе и одержал победу в общем зачёте. Его итоговый отрыв от товарища по команде Антона Шибалова, занявшего второе место по итогам соревнования, составил 42 минуты 26 секунд. Третьим по итогам ралли-рейда стал белорус Сергей Вязович из «МАЗа». Четвёртое место занял ещё один экипаж «КАМАЗ-мастера», который пилотировал Дмитрий Сотников.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию заключительного спецучастка гонки.
«Дакар»-2020. Грузовики. 12-й СУ
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 1:28.41
2. Алексей Вишневский («МАЗ») — +2.01
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +2.07
4. Мартин Мацик («Ивеко») — +2.41
5. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +2.53
...9. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +5.51
...12. Сергей Вязович («МАЗ») — +12.28.
«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 46:33.36
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +42.26
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +2:04.42
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:55.28
5. Мартин Мацик («Ивеко») — +3:28.08
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») — +4:26.57.
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