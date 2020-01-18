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Марко: в 2020 году мы должны одержать больше пяти побед

Марко: в 2020 году мы должны одержать больше пяти побед
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился ожиданиями от сезона-2020 Формулы-1.

«Не буду говорить о каком-то конкретном количестве побед, но в 2020-м их должно быть больше пяти. В прошлом сезоне мы сталкивались с неудачами и авариями, плюс опоздали с обновлениями шасси и двигателя. Но в новом сезоне не должно быть отговорок. Мы планируем бороться за титул и быть конкурентоспособны с первой же гонки», — цитирует Марко F1i.

По итогам минувшего сезона «Ред Булл» вновь стал третьим в зачёте Кубка конструкторов. При этом лидер команды Макс Ферстаппен впервые в карьере завершил чемпионат на третьем месте в зачёте пилотов, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).

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