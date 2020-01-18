Мазепину досталось первое место в гонке Азиатской Формулы-3 в Абу-Даби

Никита Мазепин, защищающий цвета команды Hitech, провёл очередную гонку в Азиатской Формуле-3. На этапе в Абу-Даби он занял второе место в первой гонке. Однако из-за того, что его напарник по команде, Укио Сасахара, финишировавший первым, выступает вне зачёта, победа досталась именно россиянину. Второе место — у Джека Дуэна, на третью ступень пьедестала поднялся Пьетро Фиттипальди.

Во второй гонке финишную черту первой пересекла чемпионка W Series Джейми Чедвик, но позже британка была оштрафована и победа досталась Джую Алдерсу.

После трёх этапов чемпионата Мазепин занимает третье место в общем зачёте, набрав 124 очка. У лидирующего Алдерса — 173 очка.

Следующий этап Азиатской Формулы-3 состоится 14–15 февраля на автодроме «Сепанг».