В Набережных Челнах обнаружили «УАЗ» в ливрее «КАМАЗ-мастера». Фото

Автомобиль «УАЗ-3303», стилизованный под гоночный грузовик команды «КАМАЗ-мастер», был замечен в набережночелнинском аэропорту Бегишево. Сходство со спортивным автомобилем прослеживается лишь на кузове автомобиля, а кабина осталась без изменений, сообщает «Бизнес Online».
«УАЗ» в ливрее «КАМАЗа»
Фото: business-gazeta.ru
Кузов «УАЗа» повторяет формы спортивного «КАМАЗа», однако на борту красуется надпись «УАЗ-Мастер», а спонсора челнинской команды подвинула другая компания. Кроме того авторы изобразили треугольник автоспорта России, соединив на импровизированной карте компании LADA, «УАЗ» и «КАМАЗ». На машине стоят самарские госномера.
«УАЗ» в ливрее «КАМАЗа»
Фото: business-gazeta.ru
На кабине установлены флаги России и Татарстана. Вероятно, автомобиль подготовили к торжественной встрече команды «КАМАЗ-мастер» в Бегишево.
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