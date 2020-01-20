В Формулу-2 в последний момент добавили 11-ю команду
Британская команда «Хайтек» объявила об участии в чемпионате Формулы-2 в сезоне-2020. «Хайтек» будет 11-й командой, которая примет участие в предстоящем сезоне. О том, кто станет пилотами команды, пока не сообщается.
«Я рад приветствовать «Хайтек» в составе участников серии сезона-2020. Как говорилось ранее, многие команды заинтересованы в своём участии в чемпионате. Сегодняшний рынок пилотов в сочетании с мастерством команды «Хайтек» сделал это возможным. Команда провела сильный сезон Формулы-3 в 2019 году, и, пусть они и достаточно поздно объявили о приходе в Формулу-2, я уверен, что они смогут адаптироваться и бороться с другими командами», — приводит слова генерального директора Формулы-2 Бруно Мишеля пресс-служба серии.
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