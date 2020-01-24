Все команды Формулы-1 построят машины-«мулы» для тестов новых шин

В сезоне-2021 Формула-1 перейдёт на новый регламент. В частности, в чемпионате появятся 18-дюймовые шины, которые придут на смену 13-дюймовым.
По словам руководителя автоспортивной программы «Пирелли» Марио Изолы, все команды согласились построить так называемые мулы для тестов новых шин, то есть гибридные машины, построенные по регламенту сезона-2020, но с учётом увеличения диаметра колёс.
«У нас очень напряжённый план в этом году. И очень хорошо, что все 10 команд подтвердили, что они намерены подготовить машины-«мулы» для тестов в этом сезоне.
После Гран-при Абу-Даби в конце сезона у нас будет три дня тестов, и все команды смогут поставить на машины 18-дюймовые колёса. В этом смысле все они окажутся в одинаковых условиях. Ни у кого не будет преимущества», — приводит слова Изолы Autosport.
- 24 января 2020
-
10:48
-
09:27
-
01:11
- 23 января 2020
-
22:59
-
22:00
-
21:48
-
21:06
-
21:03
-
20:53
-
19:42
-
18:34
-
17:41
-
16:42
-
15:47
-
15:12
-
14:21
-
13:56
-
12:52
-
12:03
-
11:03
-
10:10
-
09:27
-
00:50
-
00:36
- 22 января 2020
-
23:34
-
22:59
-
21:07
-
20:21
-
19:00
-
17:55
-
16:11
-
14:54
-
13:32
-
12:27
-
11:17