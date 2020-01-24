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Все команды Формулы-1 построят машины-«мулы» для тестов новых шин

Все команды Формулы-1 построят машины-«мулы» для тестов новых шин
Авто / Формула-1 0

В сезоне-2021 Формула-1 перейдёт на новый регламент. В частности, в чемпионате появятся 18-дюймовые шины, которые придут на смену 13-дюймовым.

По словам руководителя автоспортивной программы «Пирелли» Марио Изолы, все команды согласились построить так называемые мулы для тестов новых шин, то есть гибридные машины, построенные по регламенту сезона-2020, но с учётом увеличения диаметра колёс.

«У нас очень напряжённый план в этом году. И очень хорошо, что все 10 команд подтвердили, что они намерены подготовить машины-«мулы» для тестов в этом сезоне.

После Гран-при Абу-Даби в конце сезона у нас будет три дня тестов, и все команды смогут поставить на машины 18-дюймовые колёса. В этом смысле все они окажутся в одинаковых условиях. Ни у кого не будет преимущества», — приводит слова Изолы Autosport.

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