Ферстаппен: хотелось бы провести тесты за рулём раллийной машины
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен встретился с участниками чемпионата WRC Себастьеном Ожье, Калле Рованперей, Эльфином Эвансом и Себастьеном Лёбом. Во время общения с ними он признался, что однажды хотел бы провести тесты за рулём раллийной машины.
«Стабильно слежу в социальных сетях за результатами гонок ралли. Можно сказать, я фанат этого чемпионата. Конечно, хотелось бы провести тесты за рулём раллийной машины. Возможно, однажды это случится», — приводит слова Ферстаппена Nextgen-Auto.
Минувший сезон Формулы-1 стал самым успешным в карьере Макса Ферстаппена. Нидерландец финишировал на третьем месте в общем зачёте. Ему удалось опередить Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера. По итогам чемпионата он уступил лишь гонщикам «Мерседеса».
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